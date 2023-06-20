أكادير : حضور ثلاثة قناصلة دول لاختتام المهرجان الدولي للفلكلور التقليدي

2023-06-20 / 17:15
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحت شعار: “ التقاليد العريقة … إرث ثقافي عالمي ”، أسدل الستار، نهاية الأسبوع المنصرم ، على فعاليات الدورة الـخامسة للمهرجان الدولي للفلكلور التقليدي ، الذي نظمته جمعية فلامون للفن والتنمية السيوثقافية بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة و بشراكة مع جهة سوس ماسة وجماعات ايت ملول وتغازوت و اكادير .

وشهد حفل اختتام المهرجان الذي احتضنته المنطقة السياحية العالمية ” تغازوت ” حضور رئيس جماعة تغازوت وممثل وزارة الثقافة و ممثلي محلس جهة سوس ومجالس اقاليم اكادير ادوتنان و انزكان ايت ملول وجماعات ايت ملول ، اكادير ، تدرارت ، تيقي ، ازيار والدراركة ” كما عرف حضور القنصل العام لدولة جزر القمر بالعيون و قنصلة اسبانيا باكادير والقنصلة الشرفية لسويسرا ، كما تضمنت فقرات الحفل عروض فنية دولية بمشاركة فرق تمثل دول ” التايوان ، جزر القمر واندونيسيا ” كما عرف الحفل برمجة فنية مغربية غنية بمشاركة الفنون الشعبية التي تمثل فنون الدقة الهوارية واحواش ن تفرخين ادرار و نجوم الركادة .

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للفلكلور التقليدي نظم هذه السنة في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 يونيو 2023 بعدة فضاءات بمدن اكادير ، ايت ملول وتغازوت .

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