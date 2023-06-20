أخنوش يشيد بالمصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات ‏الإدارية المشتركة

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن ‏مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس ‏الإثنين على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد ‏الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، ‏‏”سيمكن من تجاوز التعطل الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019″. ‏

وفي جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان ‏العدالة المجالية والاجتماعية”، أفاد رئيس الحكومة، بأنه سيتم تجميع بعض ‏القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة ‏نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في ‏الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وذلك “لتساهم هذه التمثيليات اللاممركزة في ‏نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى ‏تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا ‏هيئات المجتمع المدني‎.‎‏”‏

وشدد أخنوش على أن هذا الإجراء، سيمكن بلادنا من “تعميم تغطية المجالات ‏الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل ‏كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين”‏‎.‎

وأردف بالقول إن حكومته ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز ‏التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على ‏المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص ‏عليها بالتصاميم الأولية.‏

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