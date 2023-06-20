أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
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امتحانات البكالوريا.. دعم تربوي مجاني لمترشحي الدورة الاستدراكية

2023-06-20 / 15:07
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هبة بريس

أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2023، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها ستنظم، ابتداء من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، حصصا للدعم التربوي المجاني لفائدتهم، بالمؤسسات التعليمية التي يدرسون بها، من أجل إعدادهم لاجتياز هذه الدورة الاستدراكية، وتعزيز فرص نجاحهم في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وحسب بلاغ للوزارة، فتأتي هذه العملية في إطار مواكبة التلميذات والتلاميذ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وكذا لمساعدتهم على تخطي صعوبات التعلم، وتقليص نسبة المتعثرين منهم بالاعتماد على حصص الدعم والمعالجة، طبقا لأهداف خارطة الطريق 2022-2026، ذات الصلة بتحسين جودة التعلمات وتنمية المكتسبات أخذا بعين الاعتبار فروقات المتعلمات والمتعلمين.

وعليه، فإن الوزارة تدعو التلميذات والتلاميذ المعنيين والراغبين في الاستفادة من حصص الدعم التربوي، إلى التسجيل لدى إدارة المؤسسة التعليمية العمومية التي يدرسون بها، من أجل تحديد المواد المعنية بالدورة الاستدراكية، والتي يرغبون في تلقي حصص الدعم بها.
وإذ تباشر الوزارة هذه العملية، فإنها تتمنى حظا موفقا للتلميذات والتلاميذ المقبلين على اجتياز هذه الدورة الاستدراكية.

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‫2 تعليقات

  2. مبادرة قيمة من طرف وزارة التربية. و فقهم الله. و شكرا لسادة الأساتذة و الادارين القائمن على هده المبادرة الطيبة و نسأل التوفيق والنجاح للجميع بعون الله تعالى.

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