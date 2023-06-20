الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف شخص هدد مواطنين ب”سلاح أبيض”
اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي عرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة والدرك الملكي قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “دوار صنهاجة”، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات والتغرير بقاصر.
وقد واجه المشتبه فيه عناصر دورية الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر معه مفتش الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السيف المستعمل في هذا الاعتداء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
10 تعليقات
مثل هؤلاء الأشخاص يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالاشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم افسدوا البلاد وتركوا الخوف والرعب على المواطنين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
مدينة صفرو تعرف استقرار ربما هذآ الشخص أتى من مدينة تعرف الجرائم البشعة والسرقة والنصب وووووووو وما اكثرهم لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق للوصول إلى الحقيقة ومدبرها ربما يكون من ورائه عصابه اجرامية..
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للدرك الملكي مع تنسيق السلطات الأمنية من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المجرمين الذين افسدوا البلاد وتركوا الرعب الخوف في قلوب المواطنين.
لا أصدق أن مدينة صفرو الجميلة وحديقة المغرب تعرف مثل هؤلاء المجرمين !!! أظن أنهم جاءوا من مدينة تعرف الجرائم البشعة ، اللهم ابعدهم عنا كما بعدت السماء عن الارض.
يجب على السلطات الأمنية الحرص الشديد والصارمة في مثل هذه الحالات من أجل المحافظة على أمن الوطن وذالك من أجل التعامل بكل حزم وصرامة لحماية أنفسهم من هؤلاء المجرمين قبل كل شيء.
إذا كان الوقت في الظهيرة فهي فرصة لهذا الشاب ليقوم بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطنين وترك الرعب والخوف فهذا لا يغفر له ويجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره.
نطالب بمتابعة القضية للوصول إلى الحقيقة ومدبر هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو القضاء الذي يعطي لهم السراح من السجن ولهذا السبب تعم الفوضى والنصب والتحرش والتجارة في المخدرات..
نطالب من السلطات الأمنية أن توقف المجرمين عن حدهم وإن تكون لهم بالمرصاد لكل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطنين لأنهم اصبحوا يشكلون خطر على المجتمع المغربي.
في هذه المواقف الصعبة بالنسبة لرجال الامن والدرك الملكي يجب عليهم التصرف بكل عقلانية وصرامة حتى يوقفوا هذا المجرم عن حده وتتم عملية القبض عليه بنجاح بدون خطورة عليهم.
نتمنى له السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.