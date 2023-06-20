الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف شخص هدد مواطنين ب”سلاح أبيض”

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي عرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة والدرك الملكي قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “دوار صنهاجة”، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات والتغرير بقاصر.

وقد واجه المشتبه فيه عناصر دورية الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر معه مفتش الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السيف المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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