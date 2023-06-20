مونية لمكيمل توجه رسالة قاسية لمقرصن حسابها
نجلاء مزيان: هبة بريس
كشفت الفنانة المغربية مونية لمكيمل تعرض حسابها بموقع إنستغرام لمحاولة قرصنة من طرف شخص مجهول.
وفي هذا الصدد، وجهت لمكيمل رسالة للشخص الذي يحاول قرصنة حسابها قائلة:”بالنسبة لهاذا اللي كيحاول يبيراطي ليا كونط انستغرام بغيت غي نقوليك راه غا كونط انستغرام أخويا ماشي كونط بونكييغ”.
و اضافت قائلة:”غتلقى فيه غا التمركيل فالخاص مع صحابي، من غير هادشي غتستافد غا لبعابع والله اخويا إيلا صدعتيني من الصباح وأنا كيجيوني الكودات فالتيليفون وفالايميل”.
وختمت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة: “مالك على حالتك ممحن ما عييتيش النهار كامل”.
و من جانب آخر، أطلت لمكيمل على جمهورها بشهر رمضان الفضيل عبر السلسلة الكوميدية ” خو خواتاتو” و “مدام السميرس” الذي جمعتها بالفنان حسن الفذ.
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