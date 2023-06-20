الشرطة الفرنسية تداهم مقرّ أولمبياد باريس

2023-06-20 / 14:11
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هبة بريس - وكالات

داهمت الشرطة الفرنسية مقرّ أولمبياد باريس 2024، الثلاثاء، قبل نحو عام من افتتاح الحدث الرياضي الأضخم، الذي يُقام كل أربع سنوات.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم “كوجو”، وفي مكاتب “سوليديو” المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية.

وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بـ “تضارب غير قانوني في المصالح، وإساءة استخدام الأموال العامة والمحسوبية”.

من جهتها، قالت “كوجو” إنها “تتعاون بشكل كامل مع المحققين من أجل تسهيل تحقيقهم”.

وهذه المداهمة الأولى من نوعها على مقر اللجنة المنظمة.

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