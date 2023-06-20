معجب رمى عليها الهاتف.. مغنية أمريكية تتعرض لإصابة خطيرة في وجهها

2023-06-20 / 14:55
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هبة بريس - القسم الفني

تعرضت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا، 33 سنة، إلى إصابة خطيرة في وجهها، وذلك خلال حفلها على مسرح “Pier 17” في مدينة نيويورك، ما اضطر منظمي الحفل إلى إنهائه ونقل المصابة إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فقد كانت ريكسا تؤدي أغنية “I’m Good” على المسرح وتسير أمام الجمهور، لكن أحد المعجبين فاجأها برمي هاتفه المحمول باتجاهها، ليصيب وجهها وتقع على الأرض من شدة الألم.

وتم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق سقوط ريكسا على الأرض، وتدخٌّل القائمين على الحفل، الذين سارعوا إلى نقلها للمستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

وطمأنت المغنية الشابة بعد تلقّيها العلاج في المستشفى، جمهورها، حيث نشرت عبر حسابها في “إنستغرام”صورتين: الأولى تُظهر وجهها المتورّم، والثانية تُظهر الجرح الذي أصيبت به بشكل واضح حول العين، وأرفقتهما بتعليق: “أنا بخير”.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن ريكسا خضعت لعملية دقيقة لتقطيب الجرح بثلاث غرز، كما أعلنت توقيف الشاب الذي ألقى هاتفه عليها، يدعى نيكولاس مالفاغنا وعمره 27 عامًا، وهو من سكان نيوجيرسي ويعمل في تربية الكلاب الفاخرة.

يذكر أن الحفل الذي أصيبت خلاله بيبي يأتي ضمن حفلات جولتها الغنائية “Best F’n Night Of My Life” التي تروج من خلالها لألبومها “Bebe”، ضمن تعاون غنائي مع كل من ديفيد غيتا، وسنوب دوغ، ودولي بارتون.”

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