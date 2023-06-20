رسميا.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات “كان” أقل من 23 سنة

هبة بريس

أنهت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة إلى علم كافة الجماهير أن عملية بيع تذاكر مباريات هذه البطولة القارية التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و 8 يوليوز بكل من بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط والملعب الكبير لمدينة طنجة.

وستنطلق عملية بيع التذاكر ابتداء من اليوم الثلاثاء 20 يونيو بداية من الساعة العاشرة صباحا عبر الشبابيك المعتمدة أو المنصة الرسمية لبيع التذاكر:

www.frmftickets.ma

ويمكن سحب واقتناء التذاكر ابتداء من يوم الأربعاء 21 يونيو على الساعة الثانية بعد الزوال من الشبابيك التالية:

-​مدينة الرباط: • المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن؛

-​مدينة تمارة: • القاعة المغطاة الرداد؛

-​مدينة طنجة: • القاعة المغطاة زياتن؛ • مركز الزياتن طريق مولاي الرشيد؛

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

الدرجة الثانية: 20 درهما.

الدرجة الأولى: 30 درهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0