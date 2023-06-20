بعد “حادث الحصان”.. حارس باريس سان جيرمان يستفيق من غيبوبته

هبة بريس - وكالات

قالت زوجة سيرجيو ريكو يوم الاثنين إن حارس باريس سان جيرمان استفاق من غيبوبة مستحثة بعدما توقف الأطباء عن تخديره بعد تعرضه لإصابات خطيرة بعد أن صدمته عربة يجرها حصان أثناء مشاركته في حدث سنوي يجمع بين الأجواء الدينية والاحتفالية في جنوب إسبانيا في 28 مايو الماضي.

وكان الحارس قد حصل على إذن من بطل فرنسا للمشاركة في هذا الحدث.

وقالت ألبا سيلفا زوجة ريكو لوسائل إعلام محلية خارج المستشفى في إشبيلية حيث يعالج اللاعب: كنت أعرف منذ البداية أنه سيعبر هذه الأزمة لأنه بطل.”.

وأضافت ” نرى بالفعل الضوء في نهاية النفق”.

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