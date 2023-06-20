بالأسماء.. هؤلاء أصحاب أعلى معدلات البكالوريا بمختلف جهات المملكة

2023-06-20 / 12:10
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين، عن لوائح الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا–دورة يونيو 2023

وكشفت الوزارة عن أسماء أصحاب أعلى المعدلات في مختلف جهات المملكة والتي جاءت كالتالي:

المرتبة الأولى في جهة الدارالبيضاء سطات، للتلميذة الباحيوي شيماء بمعدل 19,52 شعبة العلوم الفزيائية – خيار فرنسية، و بجهة الرباط سلا القنيطرة حصلت التلميذة هبة قاسيمي على معدل 19,51شعبة العلوم الفزيائية – خيار فرنسية، و بجهة الشرق حصل التلميذ مجد بلعسري خلى معدل 19.45 مسلك العلوم الرياضية –أ-خيار فرنسية، و بجهة سوس ماسة حصل التلميذ أنس أرفاك على معدل 19.33 شعبة العلوم الاقتصادية، و بجهة بني ملال خنيفرة حصلت التلميذة بسمة بوعشيق على معدل 19.38 مسلك علوم فيزيائية -فرنسي، وبجهة مراكش اسفي حصل التلميذين سعود ايوب مسلك علوم رياضية ب- فرنسي على معدل 19.37، واكثيل ابتسام مسلك علوم فيزيائية -فرنسي على معدل 19.37، ثم بجهة فاس مكناس حصلت التلميذة ليلى سهباوي على معدل 19.23 مسلك علوم فيزيائية -فرنسي، و بجهة طنجة تطوان الحسيمة جصلت التلميذة رؤى الخميسي على معدل 19.21 شعبة العلوم الفيزيائية، وبجهة درعة تافيلالت حصلت التلميذة ايمان ناجي على معدل 18.69 بمسلك علوم الحياة والأرض خيار فرنسية، وبجهة العيون الساقية الحمراء : حصلت التلميذة كبار سهام على معدل 18,40 شعبة علوم فزيائية – خيار فرنسية، وبجهة كلميم واد نون حصل التلميذ اسماعيل كوجان على معدل 18.38 مسلك العلوم الفزيائية، وأخيرا جهة الداخلة وادي الذهب حصلت التلميذة عائشة باعجين على معدل 18,28 شعبة علوم رياضية

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‫5 تعليقات

  5. للأسف الدولة لا تهتم بهم تهتم بالسفهاء والمغنين الذي يسمون فنانين لا حول ولاقوة إلا بالله

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