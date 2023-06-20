يهم الشباب.. وزارة بنسعيد تطلق برنامج “متطوع”

2023-06-20 / 11:23
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق برنامج جديد في إطار البرامج الجديدة الموجهة للشباب، ويتعلق الأمر ببرنامج “متطوع”.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج الذي يهم الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و 22 سنة، يهدف إلى إشراك أزيد من 5000 شابة وشاب من جميع ربوع المملكة في برنامج جديد على مرحلتين تهم أولاهما التكوين وثانيهما التطوع.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيمكن الشباب المغربي من تعزيز المشاركة المواطنة، وتطوير المعارف والمهارات عبر تجربة متنوعة ودامجة وهو فرصة متميزة للشباب.

وأضاف أن المرحلة الأولى تمتد أسبوعا، يقضي فيها المتطوع تكوينا خاصا في المجال الذي اختار فيه التطوع، على أن تمتد مدة التطوع أسبوعين.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد مدة التسجيل من 19 يونيو إلى 02 يوليوز 2023 حيث يمكن للراغبين في التطوع تعبئة استمارة المشاركة عبر المنصة الرقمية www.motatawi3.ma وإيداع ملف التطوع بأقرب مديرية إقليمية لقطاع الشباب.

وفيما يخص مجالات التطوع، فقد تم تحديدها في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، والتضامن و التعاون، والتربية والتنشيط، والتراث والثقافة، والصحة، وريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة، حيث يمكن للمتطوع اختيار رغباته وستتم الإجابة عنها من طرف فريق متخصص، كما يمكن تتبع ملف التطوع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهذه العملية https://motatawi3.ma.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of امتحانات البكالوريا.. نسبة نجاح الممدرسين بلغت 54.37% بالجديدة

امتحانات البكالوريا.. نسبة نجاح الممدرسين بلغت 54.37% بالجديدة

2023-06-20 / 11:09
Photo of هذه حقيقة حصول أمينة الزروالي مرة أخرى على أعلى معدل بامتحانات البكالوريا

هذه حقيقة حصول أمينة الزروالي مرة أخرى على أعلى…

2023-06-20 / 10:34
Photo of وجدة.. “هبة بريس” في ضيافة مجد العسري صاحب أعلى معدل بجهة الشرق ب 19.45

وجدة.. “هبة بريس” في ضيافة مجد العسري صاحب أعلى…

2023-06-20 / 09:25
Photo of صيف 2023.. رفع اللواء الأزرق على 27 شاطئاً وثلاثة مرافئ ترفيهية

صيف 2023.. رفع اللواء الأزرق على 27 شاطئاً وثلاثة…

2023-06-20 / 09:20
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-20 / 09:12
Photo of طنجة .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

طنجة .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2023-06-19 / 22:54
Photo of 46 نزيل بالمؤسسات السجنية بسوس يتحصلون عل شهادة الباكالوريا.

46 نزيل بالمؤسسات السجنية بسوس يتحصلون عل شهادة الباكالوريا.

2023-06-19 / 22:12
Photo of حيار : الوزارة تعمل على إحداث وكالة وطنية تعنى بالأطفال في وضعية جد صعبة

حيار : الوزارة تعمل على إحداث وكالة وطنية تعنى…

2023-06-19 / 20:50
Photo of جهة فاس-مكناس.. نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بلغت 53,92 في المائة

جهة فاس-مكناس.. نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بلغت 53,92…

2023-06-19 / 20:10
Photo of عبد النباوي ..السلطة القضائية حريصة على حماية حقوق الطفل

عبد النباوي ..السلطة القضائية حريصة على حماية حقوق الطفل

2023-06-19 / 19:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق