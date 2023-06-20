امتحانات البكالوريا.. نسبة نجاح الممدرسين بلغت 54.37% بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

بلغ مجمل المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا بإقليم الجديدة، الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا، برسم الدورة العادة يونيو 2023، حسب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة للجديدة، 9025، بزيادة 16%، شكل منهم الإناث 4933 مترشحة ممدرسة، أي بنسبة 45% . فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين اجتازوا الاختبارات 1544مترشحة ومترشحا.

وفيما يلي المعطيات الرقمية التحصيلية، الخاصة بنتائج الدورة العادية للامتحان الوطني، المسجلة بالمديرة الإقليمية للجديدة، برسم دورة يونيو2023:

مجموع الناجحين الممدرسين: 4907، بزيادة بلغت 4.6%، عدد الإناث منهم 2900. فيما بلغت نسبة النجاح لدى مجموع االمترشحين الممدرسين 54.37%، وعدد المترشحين الممدرسين الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية: 2658.

وقد بلغ عدد الناجحات والناجحين الممدرسين الحاصلين على ميزات 3676، منهم 1360 حصلوا على ميزة مستحسن، و639 على ميزة حسن، و275 على ميزة حسن جدا.

وبلغ مجموع الناجحين بالمسالك العلمية والتقنية ممدرسين: 2522، وبمسلكي الآداب والعلوم الإنسانية 1342، وبالمسالك المهنية 43. فيما بلغ مجموع الناجحين الأحرار 309.

وقد كان أعلى معدل إقليمي في الامتحان بإقليم الجديدة: 19.32/20، في مسلك علوم رياضية أ خيار فرنسية.

وبهذه المناسبة، تنوه المديرية الإقليمية بالجديدة، بالمجهودات التي بذلتها مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، ومصالح المديرية الإقليمية بالجديدة، وكافة المتدخلين، لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني؛ كما يتقدم المدير الإقليمي بجزيل الشكر للسيد عامل إقليم الجديدة على مواكبته وتتبعه لهذا الاستحقاق التربوي، ومن خلاله كل الإشادة بالدور الهام والحضور المتميز للسلطات الأمنية والترابية. كما تشكر المديرية الإقليمية مختلف الداعمين من مجالس منتخبة، ووسائل الإعلام، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني، وغيرهم من المتدخلين في جميع مراحل هذا الاستحقاق. كما تتقدم بوافر الشكر والامتنان لأطر المراقبة التربوية والأطر الإدارية والتربوية والخدماتية، على انخراطهم وتعبئتهم في جميع مراحل التنظيم والإجراء والمراقبة . كما تنتهز هذه المناسبة لتهيب بكافة المتدخلين، أن يحافظوا على التعبئة والانخراط العاليين بنفس العزم، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية، معبرة عن متمنياتها بكامل النجاح والتوفيق للمستدركات والمستدركين.

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