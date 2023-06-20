هذه حقيقة حصول أمينة الزروالي مرة أخرى على أعلى معدل بامتحانات البكالوريا

هبة بريس - الرباط

تزامنا ونشر لوائح الناجحين والحاصلين على أعلى معدلات امتحانات البكالوريا، يوم أمس الإثنين، تداولت عدد من الصفحات على قع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حبر حصول التلميذة أمينة الزروالي على أعلى معدل بامتحانات البكالوريا أحرار لهذه السنة.

وتناقلت الصفحات “الفيسبوكية”، صورة للتلميذة أمينة الزروالي التي حصلت على أعلى معدل بامتحانات البكالوريا قبل سنتين، معلقين عليها بخبر “حصول أمينة الزروالي على أعلى معدل وطنيا للمرة الثانية في بكالوريا أحرار”.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع لهبة بريس، أن الخبر المتداول عار من الصحة.

وأضاف ذات المصدر، أن الصور المتداولة تعود لروبورطاج أجرته قناة ميدي 1 من التلميذة أمينة قبل سنتين بمنزلها بمدينة مراكش.

وعاب المصدر ذاته، على الصفحات الفيسبوكية وبعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول الأخبار المغلوطة دون التأكد من صحتها، لافتا أن الأمر قد يعرض أصحابها للمتابعة القضائية.

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