وجدة.. “هبة بريس” في ضيافة مجد العسري صاحب أعلى معدل بجهة الشرق ب 19.45

2023-06-20 / 09:25
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هبة بريس - وجدة

حصل التلميذ مجد العسري أعلى معدل عام لامتحانات نيل البكالوريا دورة يونيو 2023 بجهة الشرق ب 19.45 في العلوم الرياضية -أ- خيار فرنسية يدرس بمؤسسة “ليزيليت” للتعليم الخصوصية بالمديرية الإقليمية للتعليم بوجدة أنجاد.

وأكد التلميذ مجد العسري في تصريح لموقع “هبة بريس”، بأن المعدل العام المحصل عليه بالإضافة لنيله 19.57 في المعدل الوطني، هي نتيجة عمل جد ممتاز ومشترك بين أسرته و الأطقم الإدارية والتربوية للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي وفرت له جميع الظروف عبر المزاوجة بين العمل والراحة لتحقيق النتائج المرجوة ونيله أعلى معدل جهويا والثالث وطنيا التي لم يكن يتوقعها.

وأضاف كذلك، بأن إختياره لشعبة العلوم الرياضية فهو ناجم منذ الصغر و حبه لمادتي الفيزياء والرياضيات ومشاركته في المسابقات، و تفكيره منصب في سلك الأقسام التحضيرية او الطب بحكم إنتماء أسرته.
وصرح عبد الجبار العسري أب التلميذ، وهو يشتغل طبيب جراح، بأن النتيجة أثلجته وأفرحته، وأن الإستعدادات قبل الامتحانات إبتدأت منذ 12 سنة اي خلال ولوج إبنه للمدرسة، عبر مواكبته وتأطيره وإشتغاله على الجانب النفسي وإلغائه عدة سفريات وأنشطة لمساعدته مما أعطتنا النتيجة المرجوة.

ومن جهة أخرى، أبرزت عزيزة مبروك والدة التلميذ مجد العسري وهي اختصاصية في طب الأسنان، عن فرحتها بالمجهود الخاص التي أحرزها لنيله المرتبة الأولى بجهة الشرق، وتوفيرها له كل سبل الدعم النفسي من حنان وعطف، كما تنصح الأمهات بضرورة توفير ظروف الدراسة للأبناء، وبخصوص التوجه فقد اكدت بترك الابناء حرية الإختيار، متمنية للتلاميذ المستدركين النجاح والتوفيق.

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‫13 تعليقات

  7. على المديريات التعليمية تكريم مجد العسري وأمثاله من المتفوقين في نتائج البكالوريا..

  12. لست ادلري لماذا الإهتمام بهذه الأشياء التافهة منذ زمن بعيد و الصحافة تتحدث عن الباكالوريا و كأنها من معجزات هذا الزمان نحن في هولاندا وأعتقد جازما ان في معظم الدول الأوربية لا حديث في اعلامهم عن ما يسمى بالباكالوريا بل لا وجود لها في هولاندا على الإطلاق .ما زلنا في المغرب نزمر ونطبل لأشياء قديمة جدا وتافهة في وجدة هذا حصل على كذا و في الدار البيضاء هذا حصل على كذا و في اكادير هذا حصل على كذا ….

  13. لو كنتهم فعلا مهنيين حقيقيين لما ذكرتم إسم المؤسسة.هنا يُطرح السؤال ماهو الغرض من ذكر إسمها؟؟…..والفاهم يفهم.

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