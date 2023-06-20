طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد وأقصى الجنوب، مع تشكل كتل ضبابية كثيفة ومرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة بالسهول الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب، كذلك، نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي بمرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط، ثم ستمتد بعد ذلك نحو كل من السايس وداخل منطقة الغرب والريف الغربي، وذلك خلال الليلة الموالية.

كما سيلاحظ تناثر بعض الحبات من الغبار بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بكل من المنطقة الشرقية، والسهول الوسطى والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و26 درجة بوادي ملوية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 12 و20 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض مستمر بالجهة الشمالية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والداخلة، ومحليا هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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