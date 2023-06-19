مبابي يقود فرنسا لفوز صعب على اليونان بتصفيات يورو 2024

هبة بريس

حقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا على ضيفه منتخب اليونان 1-0، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وسجل قائد الديوك ونجمهم كيليان مبابي هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جرت على أرضية ملعب فرنسا.

ولعب منتخب اليونان بـ10 لاعبين، ابتداء من الدقيقة 69، بعد طرد لاعبه قونسطانطينوس مافروبانوس بالبطاقة الحمراء بشكل مباشر من قبل الحكم الإسباني ماثيو لاهوز.

وبهذا الفوز، يواصل منتخب المدرب ديديه ديشان التحليق في الصدارة برصيد 12 نقطة، ثم اليونان برصيد 6 نقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب أيرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق 3-0.

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