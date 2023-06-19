طنجة .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين ، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 890 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر أمني بأن حجز هذه الشحنة الإضافية يأتي في أعقاب توقيف عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يوم السبت المنصرم، لمواطن اسباني كان يستعد للمغادرة على متن مركبة نفعية تحمل طنا و50 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في عملية جرى تنفيذها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ومواصلة للبحث في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته ، فقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة من تحديد مكان تعليب وتخزين المخدرات بداخل منزل ومرآبين بالمنطقة القروية “خميس أنجرة”، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 20 رزمة إضافية من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 890 كيلوغراما.

كما مكنت أيضا عملية التفتيش المنجزة بعين المكان من حجز معدات لوجستيكية مهمة، عبارة عن ثمان سيارات ودراجة نارية رباعية العجلات ودراجة مائية، علاوة على خمس خرطوشات للصيد ومجموعة من صفائح ترقيم السيارات المزورة.

وذكر المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تواصل الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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