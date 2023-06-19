القيمة التسويقية لبوشواري تتضاعف بعد تألقه مع سانت إتيان

هبة بريس : رياضة

تضاعفت القيمة التسويقية للمغربي بنيامين بوشواري بعد تألقه مع سانت إتيان الفرنسي خلال الموسم الكروي المنقضي.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فقد انتقلت القيمة التسويقية للاعب من 2 إلى 4 ملايين يورو، بعدما قدم موسما مميزا.

ومعلوم أن بنيامين بوشواري البالغ من العمر 21 سنة يتواجد حاليا مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة وسيشارك معه في كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0