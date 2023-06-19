زيارة طلائعية أولى لوزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي للمغرب

2023-06-19 / 22:31
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هبة بريس _ الرباط

غادر وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، اليوم الاثنين 19 يونيو، تل بيب في زيارة إلى المغرب، يلتقي خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي

وقالت تقارير اعلامية انه من المقرر أن يناقش أكونيس ونظيره المغربي مبادرات التعاون في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية والمياه والذكاء الاصطناعي. كما تتصدر أجندة الوزير أكونيس لقاءات مع عدد من الوزراء والباحثين والعلماء بالإضافة إلى رؤساء الجالية اليهودية في المغرب.

.وعقب أكونيس على تلك الزيارة الطلائعية له بالقول: “أنا سعيد ومتحمس للقيام بزيارتي الرسمية الأولى إلى المغرب. خلال فترة وجودي كوزير للتعاون الإقليمي، كان لي شرف التصويت لصالح اتفاقية السلام وتجديد العلاقات بين إسرائيل والمغرب. الكنيست الرابعة والعشرون أسست اللوبي للترويج لاتفاقيات إبراهيم وترأسته”.

وأضاف “أرى أهمية كبيرة في اتفاقيات إبراهيم. وسأعمل مع زملائي في المغرب على دفع اتفاقية السلام في العديد من المجالات من أجل مستقبل أطفالنا وجميع شعوب المنطقة. هذه علاقات تاريخية يعود تاريخها إلى مئات السنين، لكن ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به معًا، فهذه بداية صداقة رائعة”.

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‫5 تعليقات

  2. نحن دولة اسمها المغرب دولة عظيمة نذكر إسرائيل كأنها مدينة في المغرب أو لهل علاقة تاريخة بنا

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