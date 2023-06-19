46 نزيل بالمؤسسات السجنية بسوس يتحصلون عل شهادة الباكالوريا.

حمد وزروتي: هبة بريس

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في بلاغ تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن نتائج امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2023 أسفرت عن نجاح 21746 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت55,17%.

وتتوزع هذه الحصيلة على قطب الشعب الأدبية والأصيلة بنجاح ما مجموعه (10760) مترشحة ومترشحا، بنسبة نجاح بلغت (49.4%)، بينما بلغ عدد المترشحين الناجحين بمسالك قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية ما مجموعه (11004)، أي بنسبة (50.6%)

أما بخصوص أعلى معدل على الصعيد الجهوي في هذه الدورة بلغ 19,40 وحصل عليه التلميذ: أنس أرفاك من المديرية الإقليمية إنزكان أيت ملول بالثانوية التأهيلية محمد البقالي – مسلك العلوم الاقتصادية.

وبلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين في وضعية إعاقة 49% حيث تمكن 28مترشحا من الحصول على الباكالوريا.

وبخصوص المترشحين نزلاء المؤسسات السجنية فقد بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح الإمتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا 46 مترشحة ومترشحا من أصل 137.

ويبلغ مجموع المترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 16183مترشح(ة)، سيجتازون الاختبارات المتعلقة بها كما هو مقرر أيام 03 و04 يوليوز2023 بالنسبة للمترشحين الأحرار (الامتحان الجهوي) وأيام 05 و06و07 و08 يوليوز 2023 بالنسبة للامتحان الوطني الموحد.

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