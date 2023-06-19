مهاجم إسباني يحط الرحال بريال مدريد

هبة بريس _ رياضة

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، استقدام المهاجم الدولي المخضرم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول.

وكشف الريال، في بيان، أنه يملك “خيار شراء عقد” خوسيلو في نهاية إعارة اللاعب البالغ 33 عاما.

وانضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين مع الفريق الرديف كاستيا، وحمل ألوان الفريق الأول في 2011.

وتوج خوسيلو مع منتخب إسبانيا الأحد بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بضربات الترجيح.

حمل اللاعب ألوان أندية في إسبانيا (سلتا فيغو، ديبورتيفو لا كورونيا، ألافيس، إسبانيول)، ألمانيا (هوفنهايم، أينتراخت فرانكفورت، هانوفر) وإنجلترا (ستوك سيتي، نيوكاسل يونايتد).

كما سجل أفضل رصيد الموسم المنصرم، مع 17 هدفا في مختلف المسابقات رغم هبوط فريقه إلى المستوى الثاني من الدوري الذي حل ثالثا في ترتيب هدافيه (

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