قبل كأس العالم.. منتخب فرنسا للرجال يرتدي “قمصان السيدات”

هبة بريس _ رياضة

ارتدى منتخب فرنسا لكرة القدم للرجال قمصان الفريق الوطني للسيدات خلال الإحماء قبل مواجهة اليونان في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، الاثنين.

ولجأ رجال فرنسا إلى ذلك بهدف دعم المنتخب النسائي الذي يبدأ، الثلاثاء، الاستعداد لكأس العالم.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان “مع بدء منتخب السيدات تحضيراتهن لكأس العالم غدا، سيرتدي المنتخب الفرنسي للرجال قمصانهن خلال الإحماء أمام اليونان دعما لهن”.

وتنطلق كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو.

وخسر فريق الرجال نهائي مونديال 2022 بقطر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، علما بأنه حصد لقب البطولة السابقة في روسيا 2018.

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