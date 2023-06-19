سفارة المغرب في” بانجول” تنظم لقاء مع الجالية في غامبيا

هبة بريس _ الرباط

نظمت سفارة المملكة المغربية في بانجول ، أمس الأحد ، لقاء على شرف أفراد الجالية المغربية المقيمة في غامبيا.

وشكل هذا اللقاء، الذي دُعي إليه أكثر من 50 شخصًا، مناسبة للتبادل الواسع والاتصال ، في جو ودي ، مع وبين أفراد الجالية المغربية المقيمة في غامبيا.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة ، أكد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في غامبيا ، أحمد بلحاج ، الاهتمام الكبير والعناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس المغاربة في جميع أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز وتسهيل التواصل بين أفراد الجالية المغربية.

كما أشار السيد بلحاج إلى الروابط الدينية والتاريخية القوية التي حافظ عليها المغرب وغامبيا لقرون عديدة بفضل انتشار الإسلام في غرب إفريقيا، ولا سيما في غامبيا من خلال التجار المغاربة.

ومكنت هذه الروابط التاريخية والروحية المغاربة الذين استقروا في غامبيا منذ عام 1910 من الاندماج الكامل في المجتمع الغامبي ، الذي يشكل نموذجا للتعايش في هذا البلد الأفريقي المضياف الذي يشتهر شعبه بلطفه وكرمه وتربيته الجيدة.

كما أشاد بالقيم الوطنية لأبناء الجالية المغربية في غامبيا واستعدادهم للدفاع عن مصالح بلدهم الأم.

وسلط السيد بلحاج الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ، لا سيما تلك المخصصة للمغاربة في الشتات بهدف تحسين جودة الخدمات القنصلية التي تقدمها ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية.

من جانبهم، رحب المشاركون في هذا اللقاء بمبادرة سفارة المملكة التي تهدف إلى تسهيل الاتصالات وتوطيد التواصل بين أفراد الجالية المغربية وخدمات السفارة. كما أعربوا عن امتنانهم لجلالة الملك وتعلقهم بأهذاب العرش العلوي المجيد.

وتجدر الإشارة إلى أن الجالية المغربية المقيمة في غامبيا تقدر بنحو 120 شخصًا ينشطون بشكل خاص في قطاع الفندقة والمطاعم والتجارة.

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