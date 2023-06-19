قبل المشاركة في الكان.. هذا ما يحتاجه أشبال الأطلس للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

هبة بريس : رياضة

يستعد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024.

ويتواجد المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات غينيا وغانا والكونغو.

ويحتاج المنتخب الوطني المغربي لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات، إما ببلوغ النهائي أو الفوز في مباراة الترتيب للتأهل إلى الألعاب الأولمبية الصيفية.

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