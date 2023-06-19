جهة فاس-مكناس.. نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بلغت 53,92 في المائة

هبة بريس

جهة فاس-مكناس.. نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحان البكالوريا بلغت 53,92 في المائة

مجتمع

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣

19:50

جهة فاس-مكناس.. نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحان البكالوريا بلغت 53,92 في المائة

مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)

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أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس، أن عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحان البكالوريا لسنة 2023 بلغ 30 ألفا و513 تلميذة وتلميذا، منهم 2441 من المترشحين الأحرار، أي بنسبة نجاح بلغت 53.92 في المائة من مجموع المترشحين المتمدرسين.

وذكر بلاغ للأكاديمية أن عدد الناجحين المتمدرسين في التعليم العمومي بلغ 24 ألفا و66، أي ما يمثل نسبة 50,89 في المائة، فيما بلغ عدد الناجحين في التعليم الخصوصي 4006 أي بنسبة نجاح ناهزت 83,91 في المائة.

وفيما يتعلق بالتلاميذ في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف ظروف الإجراء والتصحيح، أوضح البلاغ أن 73 منهم من أصل 121 تمكنوا من النجاح أي بنسبة 60,33 في المائة، مضيفا أن 58 من نزلاء المؤسسات السجنية اجتازوا امتحانات هذه الدورة بنجاح بنسبة بلغت 28,86 في المائة.

وذكرت الأكاديمية الجهوية أن التلميذة ليلى صهباوي، بمسلك علوم فيزيائية (خيار فرنسية)، بالمديرية الإقليمية لبولمان حصلت على أعلى معدل (19.23) على صعيد جهة – فاس – مكناس في امتحان نيل شهادة البكالوريا.

واشارت الأكاديمية إلى أن 24 ألفا و302 تلميذا وتلميذة، من بينهم 20 ألفا و344 مترشحة ومترشحا متمدرسا، و3958 من المترشحين الأحرار، سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 5 و6 و7 و8 يوليوز 2023، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز من الشهر نفسه.

كما سيجتاز هذه الاختبارات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة 32 مترشحة ومترشح، بينما سيجتازها 80 من نزلاء المؤسسات السجنية.

وأشادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس، بالمناسبة، بالمجهودات التي بذلتها جميع المكونات التربوية طيلة الموسم الدراسي 2022-2023، وكذا بالدعم الكبير للسلطات العمومية والمصالح الأمنية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وكافة الفاعلين والشركاء في المنظومة التعليمية، من أجل إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني.

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