فيفا” يرصد “منشورات” مسيئة خلال مونديال قطر

هبة بريس _ وكالات

كشف تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن كم هائل من المنشورات المسيئة، التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال كأس العالم، مستهدفة المدربين واللاعبين والأطقم الإدارية في مونديال قطر 2022.

ومن بين 20 مليون منشور تم مسحها إلكترونيا بواسطة برنامج الإشراف الذي طورته الفيفا ونقابة اللاعبين “فيفبرو”، جرى إخفاء 286.895 منشورا يدويا عن الرأي العام.

وجاء أكبر ارتفاع في أعداد المنشورات والتعليقات المسيئة بعد خسارة منتخب إنجلترا في ربع النهائي أمام منتخب فرنسا، عندما أضاع هاري كين ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة.

وقال ديفيد أغانزو، رئيس نقابة اللاعبين “فيفبرو”، إن الأرقام والنتائج الواردة في هذا التقرير ليست مفاجئة، لكنها لا تزال مثيرة للقلق بشكل كبير.

وأضاف: “إنها تمثل تذكيرا قويا لجميع المشاركين في لعبتنا، وإنه يجب أن تؤدي إلى العمل على توفير تدابير وحلول وقائية للاعبين الذين يواجهون بشكل متزايد هذا النوع من الإساءة

وقال التقرير، الذي صدر إنه تم تحديد هوية أكثر من 300 شخص ممن شاركوا في كتابة ونشر المنشورات المسيئة، وستحول بياناتهم إلى السلطات المختصة “لتسهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم”.

وأضاف أن 38 في المئة من الإساءات التي حددت، جاءت من حسابات في أوروبا و36 في المئة منها من أمريكا الجنوبية.

وفي العام الماضي، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الهيئة الإدارية المنظمة لكرة القدم العالمية، شراكة مع نقابة اللاعبين لتنفيذ خطة لحماية اللاعبين والمدربين والمسؤولين من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال البطولات الدولية.

وأنشأوا حزمة من الأدوات سموها خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي (SMPS) سمبز، والتي تمكنت من تحديد 19,636 من المشاركات والتعليقات خلال كأس العالم في قطر، التي أكد مزود الخدمة أنها مسيئة أو عنصرية أو تهديدية.

وقد أبلغت منصات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة عن هذه المنشورات والتعليقات، وفي كثير من الحالات، تمت إزالتها

ومن بين الرسائل المسيئة المكتشفة، شكلت المنشورات المسيئة جنسيا ما نسبته 13.47 في المئة، فيما شكلت المنشورات العنصرية 10.70 في المئة.

وذكر التقرير أن “ردود فعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي على الإساءات والتهديدات المنشورة على منصاتها تطورت طوال البطولة، لكنها لا تزال تشير إلى العديد من النقاط المظلمة، لا سيما خارج محتوى اللغة الإنجليزية”.

وأضاف: “كانت كمية العنصرية التي استهدفت أفرادا بعينهم كبيرة جدا، إذ استُهدف أكثر من 300 لاعب وتلقى عدد قليل من اللاعبين البارزين نسبة كبيرة من المنشورات التي استهدفت الإساءة إليهم خلال البطولة”.

وكان موقع تويتر أكثر المنصات التي حوت العدد الأكثر من المنشورات المسيئة المبلغ عنها بـ 13,105 منشورات، تلاها موقع انستغرام بـ5370 منشورا، وفيسبوك بـ 979 منشورا، ويوتيوب بـ 113منشورا، وتيك توك بـ 69 منشورا.

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