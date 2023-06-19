شركات كبرى” تتعهد توظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا

هبة بريس _ وكالات

تعهدت أكثر من 40 شركة، بما في ذلك شركات عملاقة مثل أمازون، خلال قمة في باريس، الاثنين، بتوظيف عشرات آلاف اللاجئين في مختلف أنحاء أوروبا، بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا بأكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال حمدي أولوكايا، مؤسس المنظمة غير الحكومية “شراكة الخيمة للاجئين” التي نظمت الحدث عشية يوم اللاجئ العالمي لوكالة فرانس برس، إن وعود التوظيف والتدريب خلال السنوات الثلاث المقبلةK التي أعلنت عنها 41 شركة كبيرة سيكون لها “تأثير مباشر على 250 ألف لاجئ”، ويفترض أن يدر ذلك “كل عام أكثر من ملياري يورو من الدخل”.

وما هو مؤكد أن هذه الشركات ستوظف 13680 لاجئا، بينهم 5 آلاف ستوظفهم أمازون على ثلاث سنوات، و1500 لدى كل من سلسلة فنادق هيلتون وماريوت، و500 لدى شركة “تيليبرفورمانس” الفرنسية المتعددة الجنسيات.

وإضافة إلى ذلك، تعهّدت 3 شركات توظيف بإيجاد وظائف لنحو 152 ألف لاجئ، وفقا لبيان للمنظمة غير الحكومية.

وقالت المنظمة إن هذه الوعود، التي تستجيب “لنقص العمالة” بينما “تواجه أوروبا حاليا أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية”، تشكّل أكبر عدد من تعهدات التوظيف الصادرة عن شركات “لتيسير الاندماج الاقتصادي للاجئين”.

وقال، حمدي أولوكايا، إن هذه الوعود يمكن تفسيرها جزئيا بالمشاعر التي أعقبت حركة اللجوء الأوكرانية.

وأولوكايا مؤسس المنظمة غير الحكومية، لاجئ سابق صار مليارديرا في الولايات المتحدة بفضل شركته الغذائية “تشوباني”.

وتابع: “الناس يدعمون هؤلاء اللاجئات الأوكرانيات. تجربتهن كان لها تأثير كبير على الشركات التي قدمت هذه التعهدات”، معربا عن أمله في أن يولد ذلك “زخما” بين الشركات الصغيرة كذلك

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0