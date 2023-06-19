ريان مايي يتلقى عرضا من الدوري الإنجليزي

هبة بريس : رياضة

تلقى الدولي المغربي ريان مايي، مهاجم فرينكفاروسي المجري عرضا هاما من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “فوتبول إنسايدر” الإنجليزية أن نادي لوتون تاون، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز قدم عرضا للتعاقد مع المهاجم المغربي بعد مساره المميز مع فريقه.

ويطمح اللاعب ريان مايي لخوض تجربة احترافية جديدة في مشواره بعدما قدم موسما مميزا مع فريقه، علما أن اللاعب خرج مؤخرا من حسابات الناخب الوطني وليد الركراكي.

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