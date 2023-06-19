بكالوريا 2023…إيداع الشكايات المتعلقة بالنتائج انطلاقا من هذا التاريخ

2023-06-19 / 18:51
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم االاثنين، إلى علم كافة المترشحات والمترشحين للدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا لسنة 2023، أن إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بهذا الامتحان سيكون ابتداء من 20 يونيو وإلى غاية 23 منه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يمكن للمترشحات والمترشحين وضع شكاياتهم عبر هذه الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وإلى غاية يوم الجمعة 23 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفة أن إيداع الشكايات سيتم حصريا على النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات، حيث لن تؤخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للمترشحين الممدرسين، يمكن الولوج إلى هذا النظام عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة “مسار”:

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فتتم العملية عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة “ترشيحات”:

http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جهة فاس-مكناس.. نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بلغت 53,92 في المائة

جهة فاس-مكناس.. نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بلغت 53,92…

2023-06-19 / 20:10
Photo of عبد النباوي ..السلطة القضائية حريصة على حماية حقوق الطفل

عبد النباوي ..السلطة القضائية حريصة على حماية حقوق الطفل

2023-06-19 / 19:33
Photo of أخنوش: المغرب يمثل إفريقيا بأكملها باحتضانه لقاءات عالمية

أخنوش: المغرب يمثل إفريقيا بأكملها باحتضانه لقاءات عالمية

2023-06-19 / 18:41
Photo of صرف منحة مالية استثنائية لمتقاعدي وأرامل الأمن الوطني

صرف منحة مالية استثنائية لمتقاعدي وأرامل الأمن الوطني

2023-06-19 / 17:54
Photo of وهبي: الحماية الجنائية للطفل في حاجة إلى مزيد من الجهود الإصلاحية

وهبي: الحماية الجنائية للطفل في حاجة إلى مزيد من…

2023-06-19 / 17:44
Photo of سطات…شيماء البحياوي تحصد أعلى معدل 19.52 في العلوم الفيزيائية

سطات…شيماء البحياوي تحصد أعلى معدل 19.52 في العلوم الفيزيائية

2023-06-19 / 17:27
Photo of وجدة .. التلميذ “مجد العسري” يحصل على أعلى معدل بجهة الشرق ب 19.45

وجدة .. التلميذ “مجد العسري” يحصل على أعلى معدل…

2023-06-19 / 17:14
Photo of وزير الصحة: “لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي صفر اليوم فالمغرب”

وزير الصحة: “لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي صفر اليوم…

2023-06-19 / 16:14
Photo of آيت الطالب: “حتى نتكافاو مع خصاص الأطباء الآخرين عاد نشوفو أطباء الشيخوخة”

آيت الطالب: “حتى نتكافاو مع خصاص الأطباء الآخرين عاد…

2023-06-19 / 16:03
Photo of عالم دين يجيب.. هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية العيد؟

عالم دين يجيب.. هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية العيد؟

2023-06-19 / 15:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق