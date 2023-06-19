بكالوريا 2023…إيداع الشكايات المتعلقة بالنتائج انطلاقا من هذا التاريخ

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم االاثنين، إلى علم كافة المترشحات والمترشحين للدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا لسنة 2023، أن إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بهذا الامتحان سيكون ابتداء من 20 يونيو وإلى غاية 23 منه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يمكن للمترشحات والمترشحين وضع شكاياتهم عبر هذه الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وإلى غاية يوم الجمعة 23 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفة أن إيداع الشكايات سيتم حصريا على النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات، حيث لن تؤخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للمترشحين الممدرسين، يمكن الولوج إلى هذا النظام عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة “مسار”:

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فتتم العملية عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة “ترشيحات”:

http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx

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