“بوسكيتس” يضع اللمسات الأخيرة في طريقه “إلى ميسي”

هبة بريس _ وكالات

يضع نجم برشلونة الإسباني، سيرخيو بوسكيتس، اللمسات الأخيرة على صفقة انضمامه لنادي إنتر ميامي لينضم لزميله السابق، ليونيل ميسي، في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “ميامي هيرالد”، الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن لاعب خط الوسط الإسباني سيوقع لإنتر ميامي خلال الأيام المقبلة.

وكان ابن الخامسة والثلاثين عاما، أعلن الشهر الماضي، عبر فيديو على تطبيق إنستغرام، رحيله عن العملاق الكتالوني بعد مشوار حافل حقق خلاله 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية أيضا، بينها ما نقله الصحفي المقيم في برشلونة، توني خوانمارتي، ومحطة راديو “RAC1″، إن عقد بوسكيتس المتوقع مع النادي الأميركي يمتد لعامين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ميسي الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم الأخيرة في قطر انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي، رغم العرض المادي الضخم المقدم له من السعودية.

وانضم بوسكيتس إلى صفوف شباب برشلونة في 2005، بينما كان أول ظهور له في الدوري الإسباني عام 2008، واستمر معه 15 موسما توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا اعوام 2009 و2011 و2015، وتسعة ألقاب في الليغا، وسبعة في كأس الملك، ومثلها في الكأس السوبر المحلية، وثلاثة كؤوس عالمية للأندية، ومثلها في الكأس السوبر الأوروبية.

وكان بوسكيتس أحد أعمدة الجيل الذهبي لبرشلونة الذي هيمن على أوروبا في أوائل العقد الثاني للقرن الحالي، إلى جانب الارجنتيني ميسي، وأندريس إنييستا وتشافي.

وكان ذلك الفريق أيضا العمود الفقري، وخصوصا عبر أسلوب اللعب، للمنتخب الإسباني بطل العالم 2010 وأوروبا 2012.

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