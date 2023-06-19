سطات…شيماء البحياوي تحصد أعلى معدل 19.52 في العلوم الفيزيائية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حصدت ابنة المدرسة العمومية شيماء البحياوي معدل 19.52في العلوم الفيزيائية خيار فرنسي كأعلى معدل بجهة الدار البيضاء سطات.

شيماء البوحياوي التي تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الرازي مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، أكدت في تصريح لهبة بريس، أن مجهوداتها لك تذهب سدى، وأن لكل مجتهد نصيب، وان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لأسرتها ووالديها اللذين ضحى بالغالي والنفيس في سبيل توفير كافة شروط الدراسة الجيدة.

شيماء التي حصلت على أعلى معدل على الصعيد المغربي كنتيجة اولية، لم تخف فرحتها ولم تتمالك دموعها وهي تسرد قصة نجاحها، راسمة بذلك مسارا مهنيا مشرقا في حياتها، لما لاوهي تعشق مهنة الطب.

والدها الاستاذ البحياوي وهو بالمناسبة رجل تعليم ومدير مؤسسة تعليمية ابتدائية بمدينة برشيد، وجه رسالة لكافة الآباء لمصاحبة أبنائهم وبناتهم وتشجيعهم للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل…

ويذكر، أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بسطات، قد أكدت أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2023 بلغ قد بلغ 9274 مترشحة ومترشح، من بينهم 2354 من المترشحين الأحرار، بنسبة 25%، وبلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الوطني الموحد 6920 مترشحة ومترشح، بينما بلغ عدد المترشحين للامتحان الجهوي الموحد 5582 مترشحة ومترشح. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة 9 حالات سيستفيدون من صيغ تكييف ظروف الإجراء والتصحيح.

وإذ تقدم المديرية الإقليمية بسطات هذه المعطيات ، فإنها تنوه بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وتشيد بمواكبة السلطة الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ والمنابر الإعلامية وكافة المتدخلين في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام، كما تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص، من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

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