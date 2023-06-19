وجدة .. التلميذ “مجد العسري” يحصل على أعلى معدل بجهة الشرق ب 19.45

2023-06-19 / 17:14
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هبة بريس : وجدة

حصل التلميذ مجد العسري أعلى معدل بجهة الشرق بمسلك العلوم الرياضية -أ- خيار فرنسية، يدرس بمؤسسة “ليزيليت” للتعليم الخصوصي بالمديرية الإقليمية للتعليم بوجدة انجاد بمعدل 19,45.

وهذا، فقد أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، بأن مجموع الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية 2023 قد بلغ 18193 تلميذة وتلميذا، منهم 1177 من المترشحات والمترشحين الأحرار، وقد بلغت نسبة النجاح 76.14% من مجموع المترشحات والمترشحين المتمدرسين، علما أن نسبة نجاح الإناث من مجموع المتمدرسين بلغت 78.79%، في حين بلغت نسبة الذكور الناجحين 72.67%. وتمكن 42 مترشحة ومترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة من نيل شهادة البكالوريا بنسبة بلغت 63.63%، كما اجتاز 30 مترشحا من نزلاء المؤسسات السجنية امتحانات هذه الدورة بنجاح بنسبة بلغت 37.97%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة 9178 بنسبة 53.93 %من مجموع الناجحين المتمدرسين، منهم 678 حصلوا على ميزة حسن جدا، و2497 على ميزة حسن، و6003 على ميزة مستحسن. وتم تسجيل أعلى معدل بالجهة بمسلك العلوم الرياضية -أ- خيار فرنسية ب 19.45.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد تم تسجيل 96.43% كنسبة حضور لدى المترشحات والمترشحين المتمدرسين، فيما تم تسجيل نسبة حضور تقدر ب 60.86% لدى المترشحات والمترشحين الأحرار.

وخلال الدورة الاستدراكية، سيجتاز حوالي8489 مترشحة ومترشحا، منهم 2989 بفئة الأحرار، والتي ستجرى اختباراتها يومي 03 و04 يوليوز 2023 بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد، وأيام 05، 06 و07 يوليوز 2023 بالنسبة للامتحان الوطني الموحد، فيما سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 13يوليوز 2023.

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