أخنوش يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي‎

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بالرباط، كرستالينا جيورجيفا Kristalina Georgieva، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي (FMI(، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، وكذا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين المملكة وصندوق النقد الدولي.

وبعد الوقوف على آخر استعدادات المملكة، لاحتضان الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أعرب رئيس الحكومة عن اعتزاز المغرب باختياره من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما يكرس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية، ويشكل مناسبة لبسط الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا في مختلف المجالات التنموية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا التعريف بمميزات الحضارة والثقافة المغربية، مؤكدا أن المغرب باحتضانه لهذا الموعد الهام، يمثل القارة الإفريقية بأكملها.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء، لآفاق تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي ‏وتركيزه على الأولويات التنموية للمملكة، بقيادة جلالة الملك نصره الله، حيث استعرض ‏رئيس الحكومة، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب أساسا في ‏تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإصلاح القطاع ‏العمومي، وكذا إصلاح القطاع المالي.

ومن جانبها أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ‏بأن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في تدبير مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، بفضل ‏المبادرات الحكومية الموجهة والمضبوطة زمنيا، مشيرة إلى أن ‏المغرب الذي يتمتع باقتصاد ‏دينامي، أصبح مثالا في مجال البناء الاجتماعي والتنمية.‏

وذكر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، بالمرتكزات الرئيسية للسياسات الاقتصادية ‏والاجتماعية للحكومة وتشبثها بمواصلة العمل من أجل تحسين مختلف المؤشرات ‏الماكرو-اقتصادية، والتنزيل الأمثل للاستراتيجيات التنموية الكبرى للمملكة في مختلف ‏المجالات. وهو ما تكرسه على الخصوص، الأولويات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2023 ‏الرامية إلى تقوية دعائم الدولة الاجتماعية التي يدعو إليها جلالة الملك نصره الله، وإلى دعم ‏الاستثمار، وإلى معالجة إشكالية تدبير الموارد المائية، وإلى توفير الإمكانيات الضرورية ‏لضمان ديمومة الإصلاحات. ‏

كما نوه الجانبان بالزخم الذي تعرفه المشاورات الثنائية، بمناسبة الزيارات العديدة التي يقوم ‏بها مسؤولو صندوق النقد الدولي للمغرب، سواء في إطار الدعم التقني أو على هامش ‏التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ‏بالمغرب.‏

وأشاد كل من رئيس الحكومة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجودة علاقات ‏التعاون القائمة بين المملكة والمؤسسة المالية الدولية، والتي تعززت طيلة السنوات الأخيرة.‏

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