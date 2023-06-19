آيت الطالب: “حتى نتكافاو مع خصاص الأطباء الآخرين عاد نشوفو أطباء الشيخوخة”

2023-06-19 / 16:03
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هبة بريس - الرباط

علق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، عن الخصاص في طب الشيخوخة في المغرب.

وقال ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين “نسدو الخصاص في الأطباء الاخرين عاد نشوفو طب الشيخوخة.. واش المريض اللي عندو كثر من 65 عام داخل في طب الشيخوخة، لأن فهاد الحالة المستشفيات كتستقبل كثر من 50 في المائة من المرضى سنهم يتجاوز 60 سنة.”

وأضاف الوزير قائلا “حقيقة بلدان أخرى متطورة، خرجات هذا الاختصاص نظرا لخصوصيات فئة معينة من المرضى المسنين، وحنا كنفكرو ليوما ندمجو هاد الاختصاص تدريجيا بالعمل مع الجمعيات العالمة خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر”

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