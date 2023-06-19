غيثة مزور

مزور: تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيقرب الإدارة من المواطن

2023-06-19 / 15:38
هبة بريس

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الإثنين بالرباط، أن تسريع وتيرة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيمكن من تقريب الإدارة من المواطن.

وأوضحت السيدة مزور في تصريح للصحافة، أن تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري شكل محور الإجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مبرزة أن هذا الميثاق يحظى بأهمية كبرى من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسجلت الوزيرة أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، منها على الخصوص، قرار يهم القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي، والتي سيتم تجميعها في أقطاب جهوية منسجمة بهدف ترشيد نفقات الدولة على هذا المستوى.

وأوضحت الوزيرة أنه في ما يخص مجموعة من القرارات المتعلقة بالاستثمار والتي يتم اتخاذها على المستوى المركزي بالرباط، فقد تقرر أن يتم نقلها إلى المستوى الجهوي، وهو ما سيمكن المستثمرين من إتمام إجراءاتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة.

وأضافت أن ما تم العمل عليه، سيساهم في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر، إذ سيصبح من الممكن القيام بهذه العمليات على مستوى الجهة، وذلك بهدف تسريع وتيرة اتخاذ القرارات.

يذكر أن هذا الاجتماع شهد مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، و وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، و وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

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