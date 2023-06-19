مشاركة أزيد من 678 فنانا في المهرجان الوطني 52 للفنون الشعبية وألمانيا ضيف شرف

نجلاء مزيان: هبة بريس

تنطلق الخميس المقبل 22 يونيو 2023، وعلى مدى خمسة أيام فعاليات الدورة 52، للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش، التي تنظمها جمعية الأطلس الكبير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وكشف مدير المهرجان الوطني للفنون الشعبية، ورئيس جمعية الأطلس الكبير الدكتور محمد الكنيدري خلال ندوة صحافية عقدت بمراكش نهاية الأسبوع، أن عروض الدورة، ستقدم بالمسرح الملكي، وذلك لأسباب تتعلق بعدم جاهزية قصر البديع الذي اعتاد احتضان فعاليات المهرجان في دوراته السابقة.

وأضاف الدكتور الكنيدري، بأن ألمانيا ستحضر الدورة، باعتبارها ضيفة شرف هذه الدورة، فضلا عن مشاركة فرقتين أفريقيتين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يبلغ عدد الفرق الوطنية المشاركة في الدورة 33 فرقة بمجموع 678 فنانا.

كما أكد أن الفرق الشعبية المشاركة ستحيي في إطار تواصلها الإجتماعي سهرات فنية بكل من مؤسسة دار البر والإحسان ومؤسسة دار الطفولة بمراكش، اهتماما من التظاهرة بهاتين الفئتين، وتكريسا للبعد الاجتماعي لهذه التظاهرة الفنية التي تعكس ألوان التعدد الذي يزخر به التراث الشعبي الوطني.

وإلى جانب المسرح الملكي الذي يعد المنصة الرسمية لعروض هذه الدورة، ستقام فعاليات الدورة بكل من ساحة جامع الفناءـ ساحة الحارثي ومنتزه مولاي الحسن، فيما ستفتتح الدورة أنشطتها بكرنفال ينطلق من ساحة الحارثي في اتجاه المسرح الملكي المحتضن للعروض الرسمية.

يشار إلى أن الدورة 52 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية، تنظمها جمعية الأطلس الكبير، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والإتصال، وبدعم من ولاية جهة مراكش آسفي، ومجلس الجهة، ومجلس مراكش، ومجلس المدينة، ومجلس جماعة المشور القصبة.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8