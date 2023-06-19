أمن آسفي يوقف لص “العلامات التجارية للسيارات”

2023-06-19 / 14:40
3
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، مساء أمس الأحد 18 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة أسفي قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقات باستعمال الكسر، استهدفت على الخصوص العلامات التجارية المعدنية لمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيف أحدهما وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز ملابس كان يستعملها المشتبه فيه لحجب معطياته التشخيصية، علاوة على مجموعة من العلامات التجارية المعدنية للسيارات، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صرف منحة مالية استثنائية لمتقاعدي وأرامل الأمن الوطني

صرف منحة مالية استثنائية لمتقاعدي وأرامل الأمن الوطني

2023-06-19 / 17:54
Photo of وهبي: الحماية الجنائية للطفل في حاجة إلى مزيد من الجهود الإصلاحية

وهبي: الحماية الجنائية للطفل في حاجة إلى مزيد من…

2023-06-19 / 17:44
Photo of سطات…شيماء البحياوي تحصد أعلى معدل 19.52 في العلوم الفيزيائية

سطات…شيماء البحياوي تحصد أعلى معدل 19.52 في العلوم الفيزيائية

2023-06-19 / 17:27
Photo of وجدة .. التلميذ “مجد العسري” يحصل على أعلى معدل بجهة الشرق ب 19.45

وجدة .. التلميذ “مجد العسري” يحصل على أعلى معدل…

2023-06-19 / 17:14
Photo of وزير الصحة: “لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي صفر اليوم فالمغرب”

وزير الصحة: “لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي صفر اليوم…

2023-06-19 / 16:14
Photo of آيت الطالب: “حتى نتكافاو مع خصاص الأطباء الآخرين عاد نشوفو أطباء الشيخوخة”

آيت الطالب: “حتى نتكافاو مع خصاص الأطباء الآخرين عاد…

2023-06-19 / 16:03
Photo of عالم دين يجيب.. هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية العيد؟

عالم دين يجيب.. هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية العيد؟

2023-06-19 / 15:02
Photo of جهة الشرق .. نسبة النجاح في نيل البكالوريا بلغت %76,14

جهة الشرق .. نسبة النجاح في نيل البكالوريا بلغت…

2023-06-19 / 13:48
Photo of مشروع مرسوم جديد يحدد شروط الأستاذية بالجامعات المغربية

مشروع مرسوم جديد يحدد شروط الأستاذية بالجامعات المغربية

2023-06-19 / 13:25
Photo of نسبة النجاح بلغت 59,74%.. الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا

نسبة النجاح بلغت 59,74%.. الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا

2023-06-19 / 13:13

‫3 تعليقات

  1. حسبنا ألله ونعم الوكيل فيهم وفي امثالهم لابد من سجنه للابد لعلا وعسا يحمدون الله على نعمة الله

  2. اللهم اهديهم واهدينا معهم وردهم لي الطريق الموستقيم حتا نعيش في امن وسلام ودائما الله الوطن الملك

  3. يارب العالمين استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ونجنا من القوم الضالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق