أمن آسفي يوقف لص “العلامات التجارية للسيارات”

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، مساء أمس الأحد 18 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة أسفي قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقات باستعمال الكسر، استهدفت على الخصوص العلامات التجارية المعدنية لمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيف أحدهما وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز ملابس كان يستعملها المشتبه فيه لحجب معطياته التشخيصية، علاوة على مجموعة من العلامات التجارية المعدنية للسيارات، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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