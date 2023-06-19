دي جي يوسف يصدر جديده الغنائي بالتعاون الجامايكي شاجي وريتشي

2023-06-19 / 17:06
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القسم الفني: هبة بريس

أصدر الدي جي الفرنسي من أصل مغربي «دي جي يوسف» جديده الفني، بتعاون مع نجم الريغي الجامايكي شاجي، والفنان ريتشي تحت عنوان “BOOM BOOM BAM BAM” عبر قناته الرسمية موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

وقد اختار «دي جي يوسف» التعاون مع الفنان شاجي بعد مجموعة من النجاحات التي عرفها مؤخرا حيث احتل المراتب الأولى ضمن أحسن مغني الريغي في العالم بأكثر من 700 مليون مشاهدة عبر منصات الموسيقى العالمية، بالإضافة إلى المغني وكاتب الأغاني ريشي الذي تعامل مع عمالقة صناع الموسيقى في العالم.

وقد كان أخر أعمال «دي جي يوسف» أغنية «Jober» بمشاركة كل من «لافولي» و«الدكتور يارو»، من توزيع شركة الموسيقى العالمية Universal Music، والتي عرفت نجاحا كبيرا في فرنسا ومجموعة من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إعادة إصدار أغنية “Yéké Yéké” للفنان العالمي الغاني موري كونطي بطريقة جديدة تكريما لروحه.

وقد سبق «دي جي يوسف» مع مجموعة من نجوم المغرب والعالم العربي ضمن مشروعه Keep Connected الذي أطلقه و حاول من خلاله مزج الفن المغاربي والمشرقي والموسيقى العالمية، بمشاركة أصوات مختلفة، مستلهما من التقاليد الموسيقية المغاربية والشرقية والعربية عموما، وكذا من السجلات الموسيقية العالمية.

رابط الأغنية على موقع اليوتيوب

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