“الشناقة أكثر من الحوالا”.. استياء كبير من ارتفاع أسعار الأضاحي بسوق مديونة

2023-06-19 / 12:51
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

“الشناقة أكثر من الحوالا”، الجملة التي ترددت كثيرا على مسامع موفد هبة بريس لسوق مديونة ضواحي الدار البيضاء و الذي تم تخصيصه لعرض أضاحي العيد.

استياء كبير عم أغلب مرتفقي سوق مديونة و هم يسألون عن أسعار الأضاحي، حيث قالت إحدى قاطنات البيضاء: “الحولي لي شريت العام لي فات ب 56 ألف ريال قدو هاد العام داير 86 ألف ريال، هادشي راه بزاف”.

و أضاف مواطن آخر: “الحولي هاد العام رغم الدعم لي خصات الحكومة للكسابة زايد بحوالي 1000 حتال 1500 درهم، و ماكاينش المليح، لي بغا يعيد خاصو يحط 70 ألف ريال و الفوق أما قل ماغتجيب لك والو”.

زائر آخر لسوق مديونة عبر عن غضبه من كثرة “الشناقة” الذين ألهبوا الأسعار، حيث يعمدون لاقتناء كل الأضاحي التي تفد على السوق و يرفعون سعر بيعها باتفاق فيما بينهم دون أي تحرك من لجان المراقبة.

تفاصيل أوفى بخصوص أسعار الأضاحي من سوق مديونة ضواحي الدار البيضاء تجدونها في الفيديو التالي:

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن آسفي يوقف لص “العلامات التجارية للسيارات”

أمن آسفي يوقف لص “العلامات التجارية للسيارات”

2023-06-19 / 14:40
Photo of جهة الشرق .. نسبة النجاح في نيل البكالوريا بلغت %76,14

جهة الشرق .. نسبة النجاح في نيل البكالوريا بلغت…

2023-06-19 / 13:48
Photo of مشروع مرسوم جديد يحدد شروط الأستاذية بالجامعات المغربية

مشروع مرسوم جديد يحدد شروط الأستاذية بالجامعات المغربية

2023-06-19 / 13:25
Photo of نسبة النجاح بلغت 59,74%.. الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا

نسبة النجاح بلغت 59,74%.. الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا

2023-06-19 / 13:13
Photo of يهم مستعلمي “الأوطوروت”.. خدمة “جواز” غير متاحة مؤقتا يوم غد الثلاثاء

يهم مستعلمي “الأوطوروت”.. خدمة “جواز” غير متاحة مؤقتا يوم…

2023-06-19 / 12:24
Photo of هل تواجه الأمهات غلاء حليب الأطفال بالرضاعة الطبيعية?

هل تواجه الأمهات غلاء حليب الأطفال بالرضاعة الطبيعية?

2023-06-19 / 11:19
Photo of وهبي عن تنظيم مباراة جديدة لمهنة المحاماة: “لايمكننا حرمان أبناء الشعب من فرصة ثانية”

وهبي عن تنظيم مباراة جديدة لمهنة المحاماة: “لايمكننا حرمان…

2023-06-19 / 10:39
Photo of تلاميذ البكالوريا يقضون ليلة بيضاء للاطلاع على نتائجهم  

تلاميذ البكالوريا يقضون ليلة بيضاء للاطلاع على نتائجهم  

2023-06-19 / 09:21
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-19 / 09:12
Photo of مراكش : مطالب حقوقية ل ” لفتيت” بتفعيل العزل للمتورطين في قضايا فساد مالي

مراكش : مطالب حقوقية ل ” لفتيت” بتفعيل العزل…

2023-06-18 / 22:56

تعليق واحد

  1. هادشي كله كذوب كنت انا في السوق الحولي بادي من 36 الف حتى المليون القناعة هي كولشي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق