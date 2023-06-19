“الشناقة أكثر من الحوالا”.. استياء كبير من ارتفاع أسعار الأضاحي بسوق مديونة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“الشناقة أكثر من الحوالا”، الجملة التي ترددت كثيرا على مسامع موفد هبة بريس لسوق مديونة ضواحي الدار البيضاء و الذي تم تخصيصه لعرض أضاحي العيد.

استياء كبير عم أغلب مرتفقي سوق مديونة و هم يسألون عن أسعار الأضاحي، حيث قالت إحدى قاطنات البيضاء: “الحولي لي شريت العام لي فات ب 56 ألف ريال قدو هاد العام داير 86 ألف ريال، هادشي راه بزاف”.

و أضاف مواطن آخر: “الحولي هاد العام رغم الدعم لي خصات الحكومة للكسابة زايد بحوالي 1000 حتال 1500 درهم، و ماكاينش المليح، لي بغا يعيد خاصو يحط 70 ألف ريال و الفوق أما قل ماغتجيب لك والو”.

زائر آخر لسوق مديونة عبر عن غضبه من كثرة “الشناقة” الذين ألهبوا الأسعار، حيث يعمدون لاقتناء كل الأضاحي التي تفد على السوق و يرفعون سعر بيعها باتفاق فيما بينهم دون أي تحرك من لجان المراقبة.

تفاصيل أوفى بخصوص أسعار الأضاحي من سوق مديونة ضواحي الدار البيضاء تجدونها في الفيديو التالي:

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