“قولو مرحبا لـ لولا”.. لمجرد يقدم “هدية متواضعة” لزوجته غيثة

2023-06-19 / 11:52
4
هبة بريس - القسم الفني

قدم النجم المغربي سعد لمجرد، هدية خاصة ومميّزة لزوجته غيثة العلاكي.

ونشر لمجرد صور هديته لزوجته غيثة، على موقع “إنستغرام”، وهي عبارة عن جرو بني صغير، معلقا عليها: “قولوا مرحباً لـ لولا، هديتي المتواضعة لغيثة”.

وتفاعل عدد من النشطاء بشكل واسع مع هدية لمجرد، معبرين عن إعجابهم بها، ومشيدين بعلاقته القوية والجميلة مع زوجته ورفيقة دربه غيثة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الزين الزين” لفريد غنام ضمن الأغاني الأكثر استماعا ومشاهدة

“الزين الزين” لفريد غنام ضمن الأغاني الأكثر استماعا ومشاهدة

2023-06-19 / 13:35
Photo of زيادة في تعويضات المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية

زيادة في تعويضات المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية

2023-06-18 / 09:52
Photo of بين النجومية في البدايات و الاقصاء ..منال الصديقي ضيفة برنامج منسيون (ح4)

بين النجومية في البدايات و الاقصاء ..منال الصديقي ضيفة…

2023-06-17 / 21:12
Photo of فرحة “حديدان ” بشقته الجديدة الكشف عن عمل مسرحي جديد له و سبب غيابه

فرحة “حديدان ” بشقته الجديدة الكشف عن عمل مسرحي…

2023-06-17 / 18:29
Photo of ميس حمدان:” التقليد ضرني في بداياتي أكثر مما نفعني”

ميس حمدان:” التقليد ضرني في بداياتي أكثر مما نفعني”

2023-06-17 / 15:22
Photo of المؤثر أمير وليد في عمل درامي خليجي رمضان المقبل

المؤثر أمير وليد في عمل درامي خليجي رمضان المقبل

2023-06-17 / 14:18
Photo of أسماء لمنور تكشف عن أسعد إنجازاتها

أسماء لمنور تكشف عن أسعد إنجازاتها

2023-06-17 / 12:56
Photo of انطلاق النسخة 18 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسطات

انطلاق النسخة 18 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسطات

2023-06-16 / 22:16
Photo of “الهاك”..عادل التاويل يتصدر الطوندونس المغربي بفيلمه القصير

“الهاك”..عادل التاويل يتصدر الطوندونس المغربي بفيلمه القصير

2023-06-16 / 21:31
Photo of السيناريسة بشرى مالك : مسلسل “رحمة” هو تكريم لجميع أمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

السيناريسة بشرى مالك : مسلسل “رحمة” هو تكريم لجميع…

2023-06-16 / 19:43

‫4 تعليقات

  1. بالله عليكم هل هذا خبر ويستحق النشر ؟؟؟؟
    اسف جدا ان اجد مثل هذا الخبر التافه في جربدة محترمة !!!!!!

  2. قمة الهبوط و التفاهة و السفاهة.

    خبر مشين و لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

  4. ههههههههههه. خبر حصري من شأنه ان يوقف الصراع بين روسيا أوكرانيا، لا حول ولا قوة الا بالله، صحافة المرقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق