“قولو مرحبا لـ لولا”.. لمجرد يقدم “هدية متواضعة” لزوجته غيثة
هبة بريس - القسم الفني
قدم النجم المغربي سعد لمجرد، هدية خاصة ومميّزة لزوجته غيثة العلاكي.
ونشر لمجرد صور هديته لزوجته غيثة، على موقع “إنستغرام”، وهي عبارة عن جرو بني صغير، معلقا عليها: “قولوا مرحباً لـ لولا، هديتي المتواضعة لغيثة”.
وتفاعل عدد من النشطاء بشكل واسع مع هدية لمجرد، معبرين عن إعجابهم بها، ومشيدين بعلاقته القوية والجميلة مع زوجته ورفيقة دربه غيثة.
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4 تعليقات
بالله عليكم هل هذا خبر ويستحق النشر ؟؟؟؟
اسف جدا ان اجد مثل هذا الخبر التافه في جربدة محترمة !!!!!!
قمة الهبوط و التفاهة و السفاهة.
خبر مشين و لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
توصل لمجرد إلى علاج مرض الغناء الذي يعاني منه الستاتي
ههههههههههه. خبر حصري من شأنه ان يوقف الصراع بين روسيا أوكرانيا، لا حول ولا قوة الا بالله، صحافة المرقة