“قولو مرحبا لـ لولا”.. لمجرد يقدم “هدية متواضعة” لزوجته غيثة

هبة بريس - القسم الفني

قدم النجم المغربي سعد لمجرد، هدية خاصة ومميّزة لزوجته غيثة العلاكي.

ونشر لمجرد صور هديته لزوجته غيثة، على موقع “إنستغرام”، وهي عبارة عن جرو بني صغير، معلقا عليها: “قولوا مرحباً لـ لولا، هديتي المتواضعة لغيثة”.

وتفاعل عدد من النشطاء بشكل واسع مع هدية لمجرد، معبرين عن إعجابهم بها، ومشيدين بعلاقته القوية والجميلة مع زوجته ورفيقة دربه غيثة.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0