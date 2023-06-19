“الزين الزين” لفريد غنام ضمن الأغاني الأكثر استماعا ومشاهدة

نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاع الفنان فريد غنام، دخول سباق “التريند” المغربي، بأحدث أعماله الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب و التي اختار لها عنوان “الزين الزين”.

وتم طرحها خلال حفل كبير أقيم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الفن، المؤثرين.

وأعرب فريد غنام عن سعادته بالأصداء الإيجابية والتعاليق التي أشادت بالأغنية والاستحسان الذي حظيت به، فضلا عن دخولها للطوندنس المغربي في ظرف أقل من 24 ساعة، وضمان مكان لها ضمن الأغاني الأكثر استماعا ومشاهدة.

واختار غنّام أن يكون عمله الجديد مزيجا من إيقاعات فن الراي وموسيقى البوب المغربية، وفي هذا الشأن كان تعامله مع الكاتب والملحن خالد سلام، والموزع الموسيقي ميد شريف، فيما تكلف المخرج رضوان أقلعي بإخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره بعروس الشمال طنجة.

وتحكي أغنية “الزين الزين” قصة عامل بسيط يقع في حب طبيبة تجميل فاتنة الجمال و مثقفة، لكنه حب من طرف واحد، ويحاول هذا الشاب التقرب منها معتقدا انها تبادله نفس مشاعر الحب والاعجاب، لكن اعترافه لها يوقعه بورطة ومشاكل في عمله.

يذكر أن آخر عمل غنائي لفريد غنام يعود إلى قبل 3 سنوات، إبان طرحه لأغنية “باردة”.

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