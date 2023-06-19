سلطات الرباط تمنع جمهور الرجاء من حضور قمة الجولة ما قبل الأخيرة

2023-06-19 / 12:02
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هبة بريس ـ رياضة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي بلاغا يهم قرار سلطات الرباط بمنع تنقل جماهير الرجاء الرياضي نحو مدينة الرباط.

و جاء في ذات البلاغ أن سلطات مدينة الرباط وبتنسيق مع سلطات مدينة الدار البيضاء، قررت منع تنقل الجماهير من الدار البيضاء إلى الرباط، لحضور لقاء الجولة 29 من البطولة الاحترافية، والتي يستقبل فيها الجيش الملكي نادي الرجاء الرياضي.

و يتوقع أن تشهد القمة الرباطية البيضاوية حضورا جماهيريا قياسيا من طرف أنصار الزعيم خاصة أنه في حالة فوز العساكر على النسور فإن النقاط الثلاث قد تضمن لهم الفوز بالبطولة بنسبة كبيرة.

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