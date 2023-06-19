هل تواجه الأمهات غلاء حليب الأطفال بالرضاعة الطبيعية?

هبة بريس - الرباط

شهدت أسعار حليب الأطفال، ارتفاعا ملحوظا، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكشف مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن الزيادات تراوحت بين 5 و20 درهما في علب حليب الأطفال حسب نوعيتها وحجمها.

سخط بسبب غلاء حليب الأطفال وأمهات تبحثن عن البدائل

عبر عدد من المواطنين، عن سخطهم بسبب هذه زيادات حليب الأطفال في الصيدليات والتي وصفت ب”الصاروخية” و”الصادمة”:

وفي هذا الصدد، قالت مواطنة “علبة الحليب اللي كناخذ لولدي تزادت ب20 درهم وكتكمل ليا ف5 أيام.. دابا أنضطر نعطي لولدي حليب الكرطونة ولا العبار وذنوبو على المسؤولين”.

وأضاف آخر “هاد المسؤولين ديالنا زادو فماكلة الكبار وسكتنا وليوما بغاو يخليو حتى وليداتنا بالجوع.. هذا راه منكر”.

غلاء حليب الأطفال.. جمعويون يحذرون من البدائل

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن عدم قدرة المستهلكين من توفير حليب الاطفال ، بسبب ارتفاع سعر هذا المنتوج الضروري لنمو الأطفال ولجوء العديد من الأسر المغربية إلى بدائل “غير صالحة”،

وسجلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك وفق بلاغ لها، أن حليب الرضع عرف منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح ما بين 7٪ إلى 28٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة انتقلت من 3 دراهم (حوالي 0.3 دولار) إلى 24 درهما (2.4 دولار تقريبا).

وندد المصدر ذاته، بـ”المنحى التصاعدي في أسعار الحليب ونبه السلطات المعنية باحتمال اتفاق بين الشركات في الزيادة”، مطالبا بتقنين أسعار حليب الأطفال طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية.

وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتشجيع على الرضاعة الطبيعية

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النسخة الـ13 للحملة الوطنية لتعزيز الرضاعة الطبيعية، وذلك في الفترة الممتدة من 05 يونيو الجاري إلى 05 يوليوز 2023.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الحملة الوطنية، المنظمة تحت شعار “6 شهور الأولى بلا ماء.. البركة فحليب ماما”، تندرج في إطار البرنامج الوطني للتغذية، وتهدف إلى تشجيع وحث النساء على إرضاع أطفالهن باعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية المبكرة، وعدم إدخال أي عنصر آخر في غذاء الطفل كالماء والحليب الاصطناعي أو الشاي والعصائر والسوائل العشبية أو سوائل أخرى.

وأشارت إلى أن الحملة تروم تسليط الضوء على الانعكاسات الصحية الجيدة للإرضاع المبكر والحصري خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وأهميته في اكتسابه لصحة جيدة وضمان فرص أفضل لتحقيق النمو الكامل خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، بالإضافة إلى التنبيه إلى بعض الممارسات الخاطئة التي تعيق وتضر بجودة الرضاعة الطبيعية وتصحيحها.

ولمواكبة تنزيل مضامين هذه الحملة وتحقيق أهدافها، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجموعة من الدعامات التواصلية السمعية البصرية والرقمية بهدف تنويع قنوات التواصل لضمان فعالية الحملة التوعوية، فضلا عن تنظيم أنشطة تحسيسية لفائدة مهنيي الصحة.

كما ستتخلل هذه الحملة مجموعة من الأنشطة التواصلية على المستوى الترابي، بهدف تعبئة الفاعلين المؤسساتيين والجماعاتيين لدعم المجهودات المبذولة في توعية وتحسيس الساكنة، من خلال نشر الرسائل التحسيسية لضمان وصولها لأكبر نسبة من المستهدفين ولاسيما الأمهات حديثات العهد بالأمومة.

الرضاعة الطبيعية.. فوائد لاتعد وتحصى للرضيع والأم

لاتقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على صحة الطفل فقط، بل تشمل كذلك الأم إذ توفر الرضاعة الطبيعية حماية مهمة لصحة الأم من خلال تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض كسرطان الثدي والمبيض والسكري وأمراض القلب وغيرها من الفوائد العديدة.

ويوفرحليب الأم وحده زيادة على العناصر الغذائية، كميات المياه التي يحتاجها الطفل لاحتوائه على نسبة 88 بالمائة من الماء، ومع ذلك، يظل إعطاء الماء للرضع خلال الأشهر الستة الأولى من العمر ممارسة شائعة لها عواقب وخيمة على الصحة التغذوية للطفل وسلامته وكذلك على عملية الرضاعة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتبني الرضاعة الطبيعية المبكرة في غضون الساعة الأولى التي تلي الولادة، واعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الستة الأشهر الأولى من عمر الرضيع، وكذا استمرار الرضاعة الطبيعية حتى بعد بدأ التغذية التكميلية لمدة عامين على الأقل، مضيفا أن الجمعية العالمية للصحة حددت هدفا عالميا للتغذية يتمثل في تحقيق الرضاعة الطبيعية الحصرية بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2025.

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