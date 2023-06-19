وهبي عن تنظيم مباراة جديدة لمهنة المحاماة: “لايمكننا حرمان أبناء الشعب من فرصة ثانية”
هبة بريس - الرباط
علق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تنظيم مباراة جديدة لولوج مهنة المحاماة.
وقال وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية مساء أمس الأحد “أخلاقيا لا يمكنني أن منع أبناء الشعب من اجتياز مباراة الولوج إلى المهنة”.
وأضاف الوزير قائلا: “الموضوع كان محط نقاش مع السادة رئيس الحكومة ووسيط المملكة، ورأينا أنها فرصة ثانية لفتح المجال أمام الشباب المغربي إناثا وذكورا لاجتياز الامتحان المذكور، وكلنا استعداد للإسهام في إنجاح العملية وكذا في البحث عن جميع الحلول التي من شأنها أن تحقق المنفعة العامة وضمنها تمكين الشباب من الفرص”.
هذا وكانت وزارة العدل قد أعلنت قبل أيام عن تنظيم امتحان جديد خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، يوم 9 يوليوز القادم.
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6 تعليقات
رغما عن انفك. على ذكر مسطلح أبناء الشعب كان عليك معالجة الأمر قبل أن يتدخل وسيط المملكة.اعد المبارة يالي ولدوا اباه لاباس عليه. او مدخلوا المحامات لمزاحمة أبناء الشعب.
اتمنى من الله عز وجل اين يأتي يوم ويكون فيه السياسي صادق. آخر ما يمكن أن اصدقه هو ما يقوله السياسي. السياسي أكبر كذاب
والله لوكان ما مؤسسة الوسيط لا عقلتي عليهم هي لي فرضات إعادة المباراة اوهي لي نصفات المتضررين
ولكن حدار مرة أخرى من الانزلاقات
ويجب منع من يحضرون مواضيع المباراة من اجتيازها فهذا يتعارض مع تكافؤ الفرص ويضرب في مصداقية المباريات.
ثانيا حدار من التسريبات لولد فلان أو فرتلان.
وبدورنا نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
قضيتم على آمال و ثقة الشباب المغاربة فيكم جميعا بدون استثناء ! أما الاحزاب فقد فقدت عذريتها منذ زماااااان و اصبحوا جميعا متواطئين معكم بالصمت او بشراء الذمم
كان على مؤسسة الوسيط ان تلغي نتاءج الامتحان الأول ومن تم تدعو إلى إعادته على الصعيد الوطني اما التدخل الذي قامت والحل الذي دعت له فهو من مصلحة الوزير