وهبي عن تنظيم مباراة جديدة لمهنة المحاماة: “لايمكننا حرمان أبناء الشعب من فرصة ثانية”

هبة بريس - الرباط

علق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تنظيم مباراة جديدة لولوج مهنة المحاماة.

وقال وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية مساء أمس الأحد “أخلاقيا لا يمكنني أن منع أبناء الشعب من اجتياز مباراة الولوج إلى المهنة”.

وأضاف الوزير قائلا: “الموضوع كان محط نقاش مع السادة رئيس الحكومة ووسيط المملكة، ورأينا أنها فرصة ثانية لفتح المجال أمام الشباب المغربي إناثا وذكورا لاجتياز الامتحان المذكور، وكلنا استعداد للإسهام في إنجاح العملية وكذا في البحث عن جميع الحلول التي من شأنها أن تحقق المنفعة العامة وضمنها تمكين الشباب من الفرص”.

هذا وكانت وزارة العدل قد أعلنت قبل أيام عن تنظيم امتحان جديد خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، يوم 9 يوليوز القادم.

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