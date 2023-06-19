تقرير إسباني: زوجة راموس تمنع انتقاله للدوري السعودي

2023-06-19 / 10:30
0
هبة بريس - وكالات

فجر تقرير إسباني مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ظل الحديث عن اقتراب المدافع الإسباني من الانضمام إلى الدوري السعودي.

وذكر برنامج El Chiringuito الشهير أن راموس قد يعود إلى إشبيلية، ناديه الأم الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية كلاعب في الفريق الأول، خلال سوق الانتقالات في الصيف الحالي، وهو قرار قد تقف خلفه زوجته.

وأكد البرنامج أن انتقال راموس إلى السعودية لن ينجح على الأغلب، لأسباب عائلية أبرزها رفض زوجته بيلار روبيو العيش هناك.

وأشار إلى أنه رغم العرض “الفلكي” الذي تلقاه راموس من السعودية، إلا أن زوجته ليست مستعدة للعيش في السعودية، وتريد البقاء في أوروبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلطات الرباط تمنع جمهور الرجاء من حضور قمة الجولة ما قبل الأخيرة

سلطات الرباط تمنع جمهور الرجاء من حضور قمة الجولة…

2023-06-19 / 12:02
Photo of مجد طنجة يتوج بلقب كأس العرش لكرة السلة

مجد طنجة يتوج بلقب كأس العرش لكرة السلة

2023-06-18 / 20:31
Photo of رسميا ..يوسفية برشيد ونهضة الزمامرة يصعدان الى قسم الكبار

رسميا ..يوسفية برشيد ونهضة الزمامرة يصعدان الى قسم الكبار

2023-06-18 / 19:33
Photo of تصفيات أمم إفريقيا.. الجزائر تهزم أوغندا وتتصدر مجموعتها

تصفيات أمم إفريقيا.. الجزائر تهزم أوغندا وتتصدر مجموعتها

2023-06-18 / 19:18
Photo of النصر السعودي يغري حكيم زياش بضعف راتبه مع تشيلسي

النصر السعودي يغري حكيم زياش بضعف راتبه مع تشيلسي

2023-06-18 / 16:45
Photo of PSG قريب من التعاقد مع مدرب إسبانيا السابق

PSG قريب من التعاقد مع مدرب إسبانيا السابق

2023-06-18 / 16:22
Photo of ستتم ملاحقتهم.. الذكاء الصناعي يكشف “مئات المسيئين” بمونديال قطر

ستتم ملاحقتهم.. الذكاء الصناعي يكشف “مئات المسيئين” بمونديال قطر

2023-06-18 / 15:22
Photo of المنتخب الوطني يتراجع مؤقتا في تصنيف “فيفا” بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا

المنتخب الوطني يتراجع مؤقتا في تصنيف “فيفا” بعد خسارته…

2023-06-18 / 14:37
Photo of انتخاب ” فيصل العرايشي ” رئيسا لجامعة كرة المضرب

انتخاب ” فيصل العرايشي ” رئيسا لجامعة كرة المضرب

2023-06-18 / 13:13
Photo of “الخطأ السعودي”.. ما المشكلة في استقدام نجوم كرة القدم بأجور باهظة؟

“الخطأ السعودي”.. ما المشكلة في استقدام نجوم كرة القدم…

2023-06-18 / 12:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق