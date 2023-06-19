تقرير إسباني: زوجة راموس تمنع انتقاله للدوري السعودي

هبة بريس - وكالات

فجر تقرير إسباني مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ظل الحديث عن اقتراب المدافع الإسباني من الانضمام إلى الدوري السعودي.

وذكر برنامج El Chiringuito الشهير أن راموس قد يعود إلى إشبيلية، ناديه الأم الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية كلاعب في الفريق الأول، خلال سوق الانتقالات في الصيف الحالي، وهو قرار قد تقف خلفه زوجته.

وأكد البرنامج أن انتقال راموس إلى السعودية لن ينجح على الأغلب، لأسباب عائلية أبرزها رفض زوجته بيلار روبيو العيش هناك.

وأشار إلى أنه رغم العرض “الفلكي” الذي تلقاه راموس من السعودية، إلا أن زوجته ليست مستعدة للعيش في السعودية، وتريد البقاء في أوروبا.

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