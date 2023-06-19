العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج من أكثر من 90 دولة لأداء الحج

2023-06-19 / 10:08
0
هبة بريس - وكالات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، أمرا باستضافة 1300حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة، في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز “يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”.

ومن جانبه، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير للعاهل السعودي، وإلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذا “الأمر يجسد الرسالة التي تحملها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ويعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي”، حسبما نقلت عنه وكالة (واس).

وأوضح أن “الوزارة عبر الأمانة العامة للبرنامج، أنهت كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي بالتنسيق والتكامل مع السفارات السعودية والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة من الخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم لبلادهم وحتى وصولهم للأراضي المقدسة لتأدية المناسك”، حسب البيان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. ط.عن رجل أمن أمام سفارة البرازيل

تونس.. ط.عن رجل أمن أمام سفارة البرازيل

2023-06-19 / 11:36
Photo of رسميا.. قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

رسميا.. قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

2023-06-19 / 09:34
Photo of هزة أرضية بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل مملكة تونغا

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل مملكة تونغا

2023-06-18 / 22:32
Photo of ساحل العاج: مصرع 7 فتيات في غرق زورق

ساحل العاج: مصرع 7 فتيات في غرق زورق

2023-06-18 / 21:52
Photo of مصر.. مقــ..ـتل 3 أشقاء بالرصاص في خصومة ثأرية بالصعيد

مصر.. مقــ..ـتل 3 أشقاء بالرصاص في خصومة ثأرية بالصعيد

2023-06-18 / 20:47
Photo of رسميا.. مصر تصدر تأشيرة دخول جديدة تسري لخمس سنوات

رسميا.. مصر تصدر تأشيرة دخول جديدة تسري لخمس سنوات

2023-06-18 / 16:36
Photo of القضاء الجزائري يرفع عقوبة الصحافي إحسان القاضي

القضاء الجزائري يرفع عقوبة الصحافي إحسان القاضي

2023-06-18 / 16:08
Photo of بمعلومات مسبقة.. النمسا تحبط هجوما على مسيرة مجتمع “ميم عين “

بمعلومات مسبقة.. النمسا تحبط هجوما على مسيرة مجتمع “ميم…

2023-06-18 / 13:44
Photo of قتي__لان وجرحى بإطلاق نار في مهرجان موسيقي بالولايات المتحدة

قتي__لان وجرحى بإطلاق نار في مهرجان موسيقي بالولايات المتحدة

2023-06-18 / 11:38
Photo of مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك “قزوين” في أستانا

مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك “قزوين” في…

2023-06-18 / 10:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق